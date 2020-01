New York saldırganı Uber şöförü çıktı

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – New York’da kalabalık bir caddede bisiklet yolundaki insanların üzerine arabayla çarparak sekiz kişinin ölümüne ve 11 kişinin yaralanmasına neden olan saldırganın Uber şöförü olarak da çalıştığı ortaya çıktı.

Özbekistan’dan yedi yıl önce ABD’ye gelen 29 yaşındaki şüpheli Sayfullo Saipov’un resmi de New York güvenlik güçleri tarafından yayınlandı. New York kentinin en kalabalık bölgelerinden Manhattan’da gerçekleşen saldırıda Saipov’un aracı yayaların üzerine sürmeden önce “Allahu ekber” diye bağırdığı belirtiliyor.

Ohio’da ticari kamyon şöförü olarak çalıştığı belirtilen saldırganın Uber şöförü olarak da çalıştığı aktarıldı.

Bir Uber yetkilisi Saipov’un güvenlik geçmişi taramalarından geçtiğini ve zanlıyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşılabilmesi için FBI’a gereken tüm desteğin verildiğini söyledi. (Fotoğraflı)