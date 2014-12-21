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Dünya
Deutsche Welle

New York polisine intikam saldırısı

New York'ta bir Afro-Amerikalı, Eric Garner'ın gözaltı sırasında ölümünün intikamını almak için iki polisi öldürdü. Şahıs olaydan sonra intihar etti.

21 Aralık 2014 13:21


28 yaşındaki Ismaaiyl Brinsley, Brooklyn'de devriye otosunda bulunan iki New York polisini başlarından vurarak öldürdü.

Polisin açıklamasına göre Brinsley bir anda otomobilin yanına yaklaştığı için polis memurları kendini savunamadı. Şahıs olaydan sonra metroya kaçtı. Polis tarafından takip edilen Brinsley, metronun içinde silahı başına dayayarak tetiği çekti ve kendi hayatına son verdi.

Ismaaiyl Brinsley'in olaydan önce Instagram hesabından şu cümleleri paylaştığı ortaya çıktı: “Bugün domuzlara kanat takıyorum. Onlar bizden 1'ini aldı, hadi onlardan 2'sini alalım.”

Ölen polislerden birinin Asya diğerinin ise Latin Amerika kökenli olduğu belirtiliyor.

New York'un Staten Island bölgesinde 17 Temmuz'da meydana gelen olayda, 6 çocuk babası 43 yaşındaki Afro-Amerikalı Eric Garner, kaçak sigara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınmaya çalışılmış, bir grup polis tarafından boğazı sıkılarak yere yatırılan Garner, hayatını kaybetmişti.

Olay ABD'de büyük tepkiye yol açmış, binlerce kişi sokaklarda mahkemenin kararını protesto etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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