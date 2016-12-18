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New York Polisi Times Meydanı'nda İstanbul saldırısı şehitlerini andı

"Türk meslektaşlarımızın yanındayız"

18 Aralık 2016 12:14

ABD'nin New York eyaletinde Times Meydanı'nda İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memurları için anma töreni düzenlendi. New York Polis Teşkilatında görevli polisler anma törenine katılarak Türkiye'ye dayanışma mesajı verdi.

New York Polis Teşkilatı Müslüman Polisler Derneği Başkanı Adeel Rana, anma töreninde yaptığı konuşmada, "Türk meslektaşlarımızı desteklemek ve dayanışma mesajı vermek için bugün burada toplandık." dedi.

İstanbul'daki korkunç terör saldırısını asla unutmayacaklarını belirten Rana, Türk dostlarının yanında olduklarını ve bütün dünyanın terörle mücadelede birleşmesi gerektiğini vurguladı. 

 

"Türk meslektaşlarımızın yanındayız"

 

New York Polis Teşkilatında görev yapan Türk polis memuru Ali Hammutoğlu ise terör saldırıları sonucu hayatını kaybeden Türk polisi ve askerlerine başsağlığı diledi.

Masum insanlara ve onların güvenliğini sağlayan polislere saldıran katilleri lanetlediklerini ifade eden Hammutoğlu, devletin bütünlüğü ve halkın güvenliği için hayatını feda eden Türk meslektaşlarının yanlarında olduklarını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Şubesi Başkanı Mustafa Tuncer, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polislerin anısını Times Meydanı'nda yaşatmak istediklerini söyledi.

ABD'deki Türkler olarak, okyanus ötesinde eli kanlı terör örgütlerine karşı Türkiye'nin birliğini bütünlüğünü korumak için mücadeleyi sürdüreceklerine işaret eden Tuncer, ABD'ye ve bütün dünya ülkelerine Türkiye'nin terörle mücadelesinde destek vermesi çağrısında bulundu. 

Şehitlerin fotoğraflarının taşındığı Times Meydanı'ndaki tören alanında mumlar yakıldı ve alana karanfiller bırakıldı.

Anma töreni MÜSİAD ABD, Türk-Amerikan Medya ve Gazeteciler Derneği (TAMJA), Cihannüma, Müslüman Polisler Organizasyonu ve Doğu Yakası Türk Amerikan Derneği (ECTA) tarafından düzenlendi.

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