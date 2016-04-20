New York ön seçimlerini Trump ve Clinton kazandı



Cumhuriyetçi Parti'den Donald Trump, Ohio Valisi John Kasich'i geride bırakarak sandıktan açık farkla birinci olarak çıktı. Texas Senatörü Ted Cruz ise üçüncü sırada yer aldı.

Demokratlar'da ise Hillary Clinton, rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders'a büyük üstünlük sağladı. Oyların yaklaşık yüzde 60'ı sayıldı. Clinton geçerli oyların yüzde 59'unu topladı. Sanders ise yüzde 41'de kaldı.

Donald Trump arayı açıyor

Tahminlere göre Trump New York'ta 95 delegeden 90'ının desteğini aldı. Trump böylece en yakın takipçisi Cruz'la arasındaki 200 delegelik farkı daha da açmış oldu. Cumhuriyetçi Başkan adaylığı için bin 237 delegenin desteği gerekiyor.

Trump: Cruz matematik olarak silindi

Donald Trump, seçim sonuçlarının belli olmaya başlaması üzerine yaptığı konuşmada başkan adaylığını vurguladı. Trump, "Açık arayla öndeyiz, bizi geçmek mümkün değil" dedi. Trump'ın en yakın takipçisi Cruz New York'ta yüzde 15'te kaldı. Trump, "Cruz'un matematik olarak silindiğini" ileri sürdü.

'Sanders seçim sisteminin kurbanı oldu'

Demokrat Parti'de ise 74 yaşındaki Bernie Sanders New York'ta Clinton'a karşı kaybetti. New York doğumlu Sanders'e yakın çevreler, yenilgide seçim sisteminin etkili olduğunu savundular. Buna göre seçimde oy kullanabilmek için geçen ekim ayından önce kayıt yaptırmak gerekiyordu. Sanders'ın taraftarları arasına geride bıraktığımız haftalarda katılanların oy kullanmasına ise izin verilmedi.