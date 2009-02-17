T24 LogoT24 Logo
Yaşam

New York Moda Hafta'sının podyum arkası

New York Moda Haftası'nda sahne arkasında, podyumdaki renkli ve etkileyici gösterilerden farklı bir heyecan yaşanıyor.

17 Şubat 2009 02:00

New York Moda Haftası'nda podyumdaki renkli ve etkileyici gösteriler, izleyiciler ve medya arıcılığıyla milyonlara yansırken, sahne arkasında gözlerden ve objektiflerden uzak farklı bir heyecan yaşanıyor.

Bir defilede ortalama 4 kıyafet giyen bir manken, "catwalk" olarak adlandırılan podyumda da yaklaşık olarak 4 dakika bulunuyor. Ancak bir defile mankeni, bu kısa sure için, sahne arkasında 1,5 saati makyaj odasında, 30 dakikası da soyunma odasında olmak üzere 2 saat harcıyor. Profesyonel makyözlerin bazen şov gereği vücutlara yaptığı uygulamalar nedeniyle bu sure daha da uzayabiliyor.

(AA)

ETİKETLER

kadınmoda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24