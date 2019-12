New York Moda Hafta'sının podyum arkası

New York Moda Haftası'nda podyumdaki renkli ve etkileyici gösteriler, izleyiciler ve medya arıcılığıyla milyonlara yansırken, sahne arkasında gözlerden ve objektiflerden uzak farklı bir heyecan yaşanıyor.



Bir defilede ortalama 4 kıyafet giyen bir manken, "catwalk" olarak adlandırılan podyumda da yaklaşık olarak 4 dakika bulunuyor. Ancak bir defile mankeni, bu kısa sure için, sahne arkasında 1,5 saati makyaj odasında, 30 dakikası da soyunma odasında olmak üzere 2 saat harcıyor. Profesyonel makyözlerin bazen şov gereği vücutlara yaptığı uygulamalar nedeniyle bu sure daha da uzayabiliyor.



