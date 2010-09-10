New York Moda Haftası'nda 'Büyük Beden' rüzgarı

T24- Uzun boylu ve alımlı 21 yaşındaki manken, New York Moda Haftası sırasında ilk kez sadece büyük beden mankenlerin podyuma çıkacağı bir defileye hazırlanıyor.



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Moda dünyası, ABD'de 12, Avrupa ölçüleri ile 42 beden üzerini büyük beden kabul ediyor.



Mankenlikte sekizinci yılını geride bırakan 'büyük beden mankeni' Lizzie, spotlar altında olmanın tadını çıkarıyor...



Manhattan'daki Lincoln Centre'da düzenlenen moda haftası, ona göre modada yılın olayı.

Lizzie uzun zamandır modanın daha dolgun hatlara rağbet göstermesini umuyormuş.

Artık Lizzie gibi mankenler sadece giysi kataloglarına sıkışmış durumda değil; daha revaçtalar.

OneStopPlus.com adlı büyük beden giyim sitesinin editörü Nancy Le Winter, bu defilenin organizatörlerinden birisi.

Nancy, "Bu defile Amerikalı kadınların yüzde 62'sinin büyük beden olduğunun teyidi" diyor:

"Burada mesele sesini duyurmak. Kadınlara neyin esin kaynağı olduğu konusunda bir yanılgı vardı. 2 beden (32 beden) bir kadın, 0 beden bir modelden ilham alabilir ama 12, 14, 18 beden (42,44, 48) bir kadın için bu mümkün değil. Podyumda kendileri ile özdeşleştirebilecekleri bir manzara istiyoruz."



Dolgun hatlar

Lizzie Miller'ın defile için provası yapılırken tasarımcılar elbisesinin yakasını açıyor, toplu iğnelerle daha derin bir dekolte açıp dikkati yaka ve gerdana çekiyor.

Nancy Le Winter "büyük beden mankenlerinin sıradan kadınların kendileriyle bağdaştıracağı türden bacakları, kalçaları ve göğüsleri var; onlar da modaya uygun görünmek istiyor." diye ekliyor.

Podyumlarda aşırı zayıf mankenlerin yıllarca süren hükmü ardından, şimdi daha dolgun hatlara doğru bir kayma var.

Lüks moda evi Luca Luca da, moda haftasındaki defilelerinde yer alacak daha dolgun model arayışında.

Bir tahtaya iliştirilmiş fotoğraflardaki mankenler ilk bakışta son derece ince görünse de mankenlerin genelde sıfır beden olduğu (30) bir ortamda, bu kadınlar dolgun kabul ediliyor.

Luca Luca'nın genç başkanı, İzmirli Yıldız Yüksek Blackstone "Moda döngülerle dolu ama bu trend kalıcı" diyor.. "İnsanın kıvrımları olması sağlıklı" diyor.

Blackstone, kadınların yaşları ilerledikçe vücutlarının değiştiğine ama hala alımlı görünmek istediklerine dikkat çekiyor.



Obezite açmazı

Washington Post'un moda editörü Robin Givhan ise modanın büyük beden tüketici ile ilişkisini karışık buluyor.

"Bence büyük bedeni öne çıkarıp övmek harika. Ama ortada bir obezite salgını olduğu gerçeğiyle bunun arasında bir denge gözetilmeli. Yani bunu överken, daha büyük bedenlerin sağlıklı olmadığını da unutmamalıyız." diye ekliyor.

Amerikalıların yüzde 28'i obez tanımına giriyor. Amerikalı kadınların da üçte ikisi büyük beden (42 ve üzeri) olduğundan bu pazar aslında büyük olanaklarla dolu.

Nancy Le Winter da perakende sektörünün bu pastadan pay istediğine dikkat çekiyor: Ona göre iri kadınlar fazlasıyla uzun zamandır ihmal edildi.

Lüks mağazalar da bu alana yöneliyor. Saks Mağazası bundan böyle büyük bedenler için sipariş usülü tasarımcı ürünleri sunmaya başlayacak.

Lizzie Miller, tüm bu gelişmelerden çok memnun. Uzun zaman defileleri izleyen kadınlardan bir bölümünün podyumda temsil edilmediğini düşünmüş; şimdi onlara esin kaynağı olmak istiyor.