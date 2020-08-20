New York Mets, 57 yaşındaki oyuncu Bonilla'ya 15 yıl daha 1.2 milyon dolar maaş verecek!

Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından New York Mets, 57 yaşındaki eski oyuncusu Bobby Bonilla'ya senelik 1,2 milyon dolar maaş veriyor.

Eski MLB oyuncusu Bobby Bonilla son maçını 1999 senesinde oynamasına karşın, 72 yaşına kadar düzenli maaş almaya devam edecek.

İşte Bobby Bonilla'nın sözleşmesinin ilginç hikâyesi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, 1999'da Mets, oyuncusu Bonilla ile saha içi ve dışı bazı sebeplerden dolayı yolları ayırma kararı aldı. O sırada takımın 3. baseman’ı pozisyonunda görev alan Bonilla’nın 5,9 milyon dolarlık bir kontratı bulunuyordu.

Sözleşme şartları ertelendi

Oyuncuyu serbest bırakmaya hazırlanan Mets, Bonilla’nın maaşını direkt olarak vermek yerine 2011 senesine erteledi. Bu şekilde takım kısa vadede ekonomik olarak stabil bir yapıya kavuşabilecekti. Ancak Mets altına girdiği yükün farkında değildi.

Mets'in danışmanı tutuklandı

Bonilla’nın o dönem çalıştığı menajeri sözleşmesine yüzde sekizlik bir senelik faiz oranı yerleştirmişti. Bu da Mets’in ödeyeceği 5,9 milyon dolarlık miktarı, 2011 senesine gelindiğinde 29,8 milyon dolara çıkardı. Bu sebeple oyuncu 57 yaşında olmasına karşın, eski takımından senelik ciddi bir ödeme alıyor.

Seneler sonra ise Mets’e bu anlaşmayı yapması için danışmanlık eden Bernie Madoff, FBI tarafından tutuklandı. Madoff’un Mets’i yaklaşık 500 milyon dolar kadar dolandırdığı ortaya çıkarıldı ve 150 hapse mahkum edildi. Ayrıca Madoff’un elde ettiği 500 milyon dolar da Mets kulübüne geri iade edildi.