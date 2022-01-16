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Dünya

New York metrosunda raylara itilen kadın hayatını kaybetti!

Olay yerinden kaçan saldırgan daha sonra polise teslim oldu

16 Ocak 2022 12:44

ABD'nin New York şehrinde metro istasyonunda bir adam, metro bekleyen bir kadını raylara iterek ölümüne sebep oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, New York Times Meydanı Tren İstasyonu'nda meydana gelen olayda, kadını raylara iterek düşüren adam önce olay yerinden kaçtı ancak daha sonra polise teslim oldu.

Raylara itilen 40 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Polis memuru Keechant Sewell "Mağdurun, saldırganla herhangi bir alakası yoktu" dedi.

Görgü tanığı bir kadın, saldırganın kadına yavaş yavaş yaklaştığını, kadının endişelendiğini gördüğünü söyledi. Tanık "Kadın, adamdan uzaklaşmaya çalıştı. Adam daha da yaklaştı" dedi.

İsmi verilmeyen saldırganın suç geçmişi olduğu, şartlı tahliyede olduğu belirtildi.

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