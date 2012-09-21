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Dünya

New York metrosunda 'İsrail'i destekle, Cihadı Yen' ilanları

Manhattan'da görülen davada, hakim Paul Engelmayer, anayasanın ifade özgürlüğü ilkesine dayanarak ilanlara izin vermişti.

21 Eylül 2012 23:30

Cihadı vahşilik olarak niteleyen İsrail yanlısı ilanların, gelecek hafta New York'ta 10 metro istasyonuna asılması bekleniyor. İlanda "Uygar insanla vahşiler arasındaki savaşta, uygarları destekleyin. İsrail'i destekleyin, cihadı yenin." deniyor.

New York Ulaşım Müdürlüğü geçen yıl aşağılayıcı ifadeler nedeniyle ilanları yayımlamayacağını bildirmişti. Bunun üzerine ilanı veren Amerikan Özgürlüğü Savunma Girişimi adlı grup mahkemeye başvurmuş ve Temmuz ayında davayı kazanmıştı.
 
New York Metropolitan Ulaşım Müdürlüğü sözcüsü Aaron Donovan, BBC'ye çareleri kalmadığını söyledi.
 
Donovan, "Elimiz kolumuz bağlı. Aşağılayıcı ifadeleri yasaklayan reklam standartlarımızı uygulamamızı yasaklayan bir mahkeme kararı var. Oysa bizim standartlarımız insanları ırk, cinsiyet, din, köken ya da başka sınıflandırmalara dayanarak aşağılayan reklamların yayınını yasaklıyor. Yargıç niyetimizi anladığını ama yasaklama girişiminin anayasaya uygun olmadığını söyledi." diye konuştu.
 
Manhattan'da görülen davada, hakim Paul Engelmayer, anayasanın ifade özgürlüğü ilkesine dayanarak ilanlara izin vermişti.
 
Amerikan Özgürlüğü Savunma Girişimi'nin Başkanı Pamela Geller karardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
 
Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi sözcüsü İbrahim Hooper ise, BBC'ye "bu ve benzeri ilanların Müslüman karşıtı bağnazlığı yaymak amacıyla tasarlandığını" söyledi.
 
 

San Francisco'da verilen yanıt

 
 
Aynı ilanlar San Francisco'daki kamu ulaşım araçlarında da boy göstermişti.
 
Ulaşım müdürlüğünden yetkililer, bu ilanların hemen yanına, bağnazlık karşıtı ilanlar koymuştu.
 
New York Times gazetesine göre, örgüt kampanyasını Washington metrosuna da taşımak için girişimde bulundu.
 
Ancak yetkililer "dünyadaki güncel olayları gözönüne alarak", kamu güvenliği açısından ilanların yayınını geciktirdi.
 

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New York metrosuİsraili destekle Cihadı Yenilan

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