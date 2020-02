New York metrosunda David Bowie'ye sanat enstalasyonu

ABD'nin New York kentinde bulunan Broadway-Lafayette metro istasyonunda şarkıcı David Bowie'nin sanat enstalasyonu gerçekleştirildi.

2016'da 69 yaşındayken hayatını kaybeden efsanevi İngiliz müzisyen David Bowie için New York kentinde bulunan Broadway-Lafayette metro istasyonunda sanat enstalasyonu gerçekleştirildi. İstasyonda, şarkıcının fotoğraflarının yer aldığı afiş ve panoların yanı sıra sanatsal çalışmalara da yer verildi.

David Bowie kimdir?

David Bowie 8 Ocak 1947 yılında Brixton-İngiltere'de dünyaya geldi. İngiliz şarkıcı 10 parmağında 10 marifet olan sanatçılardan biriydi. Bowie yalnızca bir müzik adamı değil aynı zamanda yapımcı, ressam ve aktörlük alanlarında da boy gösterdi.

İlk hit şarkısı Space Oddity 1969 yılında İngiltere'deki listelerde ilk 5'e girmeyi başardı. 1970'li yılların başında 'The Man Who Sold the World', 'The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars' gibi efsane albümler yaptı.

Gözlerinin birbirinden farklı iki renkte olması bazı kitleler tarafından hayranlık kazanmıştır. 1962 yılında bir arkadaşı ile girdiği kavgada gözünden yaralanmış, geçirdiği bir dizi operasyon sonucu üst göz kapağı ve irisi diğerinden farklı bir görünüme sahip olmuştur.

Tarihte en önemli sanatçılardan biri olarak gösterilir ve bu güne kadar Lady Gaga, George Michael, Madonna gibi sayısız yıldıza örnek olmuştur.