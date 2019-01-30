New York: Metro merdivenlerinde bebek arabasını taşırken düşen anne hayatını kaybetti
ABD'nin New York kentinde 22 yaşındaki bir kadın, kızının bebek arabasını taşırken metro girişindeki merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi Goodson'ın bir yaşındaki kızının durumununsa iyi olduğu belirtildi.
30 Ocak 2019 12:30
ABD'nin New York kentinde 22 yaşındaki bir kadın, kızının bebek arabasını taşırken metro girişindeki merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.
Malaysiya Goodson adlı kadının cesedi, 53. Cadde'deki 7th Avenue İstasyonu'nda platformda bulundu.
Goodson'ın bir yaşındaki kızı Rhylee ise bilinci açık bir halde bulundu ve olay yerinde tedavi edildi. Rhylee'nin ciddi bir yara almadığı ve aileyle olduğu belirtildi.
Olay, New York Metrosu'ndaki basamaksız erişim sorununu yeniden gündeme getirdi.
Goodson'ın erkek kardeşi, Malaysia'nın şehirde alışveriş yaptığını ve bebek arabasında bebekle birlikte çok sayıda alışveriş torbası olduğunu anlattı.