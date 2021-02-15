New York Menkul Kıymetler Borsası Başkanı: Borsalar kumarhane değildir

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New York Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Stacey Cunningham, borsaların kumarhanelerle kıysalanmasını kabul etmediğini söyledi.

Senatör Elizabeth Warren geçen günlerde Reddit'te örgütlenenrek dünya piyasalarını karıştıran GameStop hareketiyle ilgili olarak, "Büyük yatırımcılar da küçük yatırımcılar da piyasalar kumarhaneymiş gibi davranıyor" demişti.

Axios'a konuşan Cunningham, "Borsalar kumarhane değildir. Ciddi anlamda denetlenirler. Biz borsayı yatırımcıların gelip inandığı şirketlere yatırım yapabileceği ve elde edilen zenginliği paylaşabileceği şekilde yönetiyoruz. Bu ülkeyi harika yapan da bu; bir fikiri olan girişimci bir şirket kurabilir ve diğerleri yatırım yaparak onun başarısını paylaşabilir" dedi.