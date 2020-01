New York Maratonu'na 50 bin kişi katıldı

İlki 1970 yılında yapılan ve 127 kişinin katılıp, yalnızca 55 kişinin bitiş çizgisine varmayı başardığı New York Maratonu'na bu yıl 50 bin kişi katıldı.

42 kilometrelik Geleneksel New York Maratonu’nda erkeklerde 20 yaşındaki Eritreli Ghirmay Ghebreslassie, kadınlarda ise Kenyalı Mary Keitany birinci oldu.



New York Maratonu’nu art arda üçüncü kez kazanan 34 yaşındaki Keitany, yarışı 2 saat 24 dakika 26 saniyede, ilk kez New York Maratonu’na katlan Ghebreslassie de 2 saat 7 dakika 51 saniyede tamamladı. Ghebreslassie, New York maratonunu kazanan en genç atlet oldu.



Erkeklerde ikinciliği 2 saat 8 dakika 53 saniyeyle Kenyalı Lucas Rotich, üçüncülüğü ise 2 saat 11 dakika 23 saniyelik derecesiyle Somali doğumlu ABD'li Abdi Abdirahman kazandı.



Kadınlarda Kenyalı Sally Kipyego 2 saat 28 dakika 1 saniyelik derecesiyle ikinci, ABD’li Molly Huddle 2 saat 28 dakika 13 saniyeyle üçüncü oldu.

Sıkı güvenlik önlemleri

New York Maratonu’nda, neredeyse her köşe başında sivil ve resmi giysili polisler bulunurken, maraton güzergahında çok sayıda güvenlik kamerası da kullanıldı. Maraton, polis helikopteri ile havadan da aralıksız olarak izlendi.