New York Knicks'ten Kyrie Irving'e kanca

New York ekibi, Kyrie Irving transferi için şimdiden hazırlıklara başladı.

NBC'nin haberine göre, Boston Celtics forması giyen yıldız guard için çalışmalara şimdiden başlayan Knicks, Irving'i kadroya katamamak gibi bir ihtimali düşünmüyor. Hatta öyle ki, yönetimin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü opsiyonu dahi onu kadroya katmak üzerine.

Daha önce Kyrie Irving'le anlaşmak için favori takımın şu anki Boston Celtics olduğu yazılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Boston Celtics formasıyla 60 maça çıkan Irving, 24.4 sayı, 3.8 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarla mücadele etmişti.