New York kapalı mekanlarda maske zorunluluğunu kaldırıyor

New York Valisi Kathy Hochul kapalı mekanlarda maske zorunluluğu getiren düzenlemeyi uzatmayacağını açıkladı. Ancak maske zorunluluğu şimdilik okullarda devam edecek.Koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilenen ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'nde normale dönüş yolunda adımlar atılıyor. Son olarak New York eyaleti valisi Kathy Hochul kapalı mekanlarda maske zorunluluğu getiren düzenlemeyi uzatmayacağını açıkladı. New York'ta Omicron varyantının vaka sayılarını artırmaya başlamasının ardından 10 Aralık'ta yürülüğe giren ve dükkan, market ve ofis gibi kapalı alanlarda maske takmayı zorunlu kılan düzenlemenin süresi Perşembe günü sona eriyor. New York Valisi Hochul enfeksiyon seviyesinin düzenlemeyi iptal edecek düzeye geldiğini söyledi. Hochul "Düşen vaka sayılarına ve hastaneye yatma oranı göz önüne alındığında yarından itibaren bunu kaldırmak konusunda rahat hissediyoruz" dedi. Vali Hochul mücadelenin sona ermediğine dikkat çekti ancak "trendin olumlu" olduğunu belirtti. New York Valisi'nin açıklaması ABD'de vaka sayılarının düşmesi üzerine bazı eyaletlerin Pazartesi günü maske zorunluluğunu kapalı mekanlar ve okullarda kaldırmasının ardından geldi. Okullarda maske kararı Mart ayına kaldı Ancak New York'ta maske zorunluluğu bazı kapalı alanlarda devam edecek. Sağlık tesisleri, bazı barınak türleri ve toplu taşımada maske zorunlu olacak. Özel işletmeler ise maske zorunluluğu konusunda kararı kendileri verecek. Hochul okullarda maske zorunluluğu konusundaki kararın öğrencilerin kış tatilinden okullara dönmesini takiben 10 Mart'ta verileceğini söyledi. Hochul tatil sonrası okula dönen çocukların test edilmesi için okullara milyonlarca Covid-19 testi dağıtıldığını ve test sonuçlarına göre karar vereceklerini belirtti. New York Valisi daha önce yaptığı bir açıklamada çocuklarda aşılanma oranının artış göstermesinden sonra maske konusunda karar vereceklerini söylemişti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) okullarda maske takılmasını tavsiye ediyor. ABD’de ülke çapında Covid-19 nedeniyle Pazartesi itibariyle 5 bin kişi hastaneye kaldırıldı. Bu oran 11 Ocak'ta 12 bin 700 düzeyinin altında olsa da hala 21 Kasım'daki seviyenin iki katı. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD’de 900 binden fazla kişi salgında yaşamını yitirdi. Ülkede günlük vaka sayısı CDC verilerine göre 73 bin düzeyinde bulunuyor. Ocak ayı başında günlük vaka sayısı 800 bine ulaşmıştı. AP, AFP/SSB, EC © Deutsche Welle Türkçe