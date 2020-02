New York JFK Havalimanı'nda uçak karantinaya alındı

Nafiz Albayrak / New York, 5 Eylül (DHA) - Emirates Havayolları’na ait, Dubai - New York seferi yapan yolcu uçağında çok sayıda yolcunun hastalanması sonucu, uçak JFK Havalimanı’nda karantinaya alındı.

Yolculardan bazılarında yüksek ateş ve öksürme belirtileri görüldüğü aktarılırken, New York Emniyeti Terörle Mücadele Birimi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"JFK Havalimanı’nda sağlık sorunlarından kaynaklanan olayı yakından takip ediyoruz. Gümrük yetkilileri ve federal birimlerle birlikte çalışıyoruz\" dedi.

Karantinaya alınan uçakta toplam 500 yolcu bulunuyor. Hem Gümrük Polis Dairesi hem de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilileri olay yerinde incelemelerde bulunuyor.