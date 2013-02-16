New York Filarmoni önce İzmir'e sonra İstanbul'a geliyor

Dünyanın sayılı müzik toplulukları arasında yer alan New York Filarmoni, 2013 bahar turnesine 2 Mayıs'ta İzmir'de vereceği konserle başlayacak. Orkestra, 18 yıl aradan sonra İstanbul'da da müzikseverlerle buluşacak.



New York'ta 1842 yılında kurulan orkestra, 2013 Bahar Turnesi kapsamında 171 yıllık tarihinde İzmir'e ilk kez gelecek.

Turne kapsamında Türkiye'de üç konser verecek olan orkestra 18 yıl aranın ardından İstanbullu sanatseverleri bir kez daha selamlayacak.

Göreve geldiği 2009 yılından bu yana, uluslararası müzik eleştirmenleri tarafından, seçtiği eserler ve yenilikçi yaklaşımları nedeniyle övgüler alan Alan Gilbert yönetimindeki New York Filarmoni, 15 gün içinde 4 ülkede vereceği 13 konserlik turnesini, 2 Mayıs'ta İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde başlatacak.

Kuruluşundan bugün kadar dünyanın 400'ün üzerinde kentinde dinleyici karşısına çıkan ünlü orkestra, 27. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında gerçekleştirilecek konserle konser verdiği kentler arasına İzmir'i de eklemiş olacak.

Orkestra, turnenin Türkiye ayağındaki diğer iki konserini ise 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde verecek.

Gilbert'ın yönetimindeki konserlerde, ''yaşlı'' orkestraya piyanist Emanuel Ax ve kemancı Joshua Bell eşlik edecek.



İstanbul'da bir Avrupa prömiyeri



Orkestra, turne öncesinde nisan ayında New York Lincoln Center'da Christopher Rouse'un ''Prospero'nun Odaları'' adlı eserinin dünya prömiyerini yapacak.

Yazar ve şair Edgar Allan Poe'nun ''Kızıl Ölüm Maskı'' adlı öyküsünü yansıtan eserin Avrupa prömiyerini ise İstanbul'da gerçekleştirecek.

Orkestranın konser repertuvarlarında Avusturya klasikleri, Amerikalı ustalar, yenilikçi güncel müzik örnekleri ve Rus Romantik döneminden eserler bulunuyor.



Eski ama yeniliklerin öncüsü



New York Filarmoni, ABD'nin en eski tarihli senfoni orkestrası olmasının yanı sıra dünyanın da en uzun soluklu orkestralardan biri olarak dikkati çekiyor.

Kuruluşundan itibaren 5 Mayıs 2010 tarihinde 15 bininci konserini veren orkestra, böylece senfoni orkestraları arasında eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atmış oldu.

ABD'nin müzikal dünyasında öncü bir role sahip olan ve 63 ülkede toplam 431 kentte konser veren Orkestra, özellikle son yıllarda eser seçimleriyle eleştirmenlerden övgü alıyor.

Konserlerinin yanı sıra 1917 yılından bu yana iki bine yakın kayıt yapan New York Filarmoni, canlı kaydedilmiş konserleri internetten erişilebilir kılan ilk orkestra olma özelliğini de taşıyor.

Orkestranın tarihinde, müzik direktörlüğü yapanlar arasında ise klasik müziğin efsaneleri arasında kabul edilen Gustav Mahler ve Arturo Toscanini gibi isimler bulunuyor.