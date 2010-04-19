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Kültür-Sanat

New York festivalinde 2 Türk filmi

New York'ta 21 Nisan'da başlayacak film festivalinde "Serseri Mayınlar" ve "Soul Kitchen" adlı Türk filmleri de gösterilecek.

19 Nisan 2010 03:00

T24 - New York'ta 21 Nisan'da başlayacak Tribeca Film Festivalinde, İtalya'da yaşayan yönetmen Ferzan Özpetek'in son filmi "Serseri Mayınlar" ve Almanya'da yaşayan yönetmen Fatih Akın'ın "Soul Kitchen" adlı filmi gösterilecek.

Ferzan Özpetek'in ''Serseri Mayınlar" filmi 2 Mayıs'a kadar sürecek festivalin yarışma bölümünde gösterilecek ve diğer filmlerle yarışacak. Özpetek'in, filmin 26 Nisan'daki galasına katılması da bekleniyor. Film, festival kapsamında 26, 27, 28 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde gösterilecek.

Bu arada New York merkezli "Moon and Stars Project" tarafından yapılan açıklamada, Fatih Akın'ın filmi "Ruh Mutfağı"nın festivalde 22, 26 ve 29 Nisan tarihlerinde, kendilerinin ve "Amerikan Türk Cemiyeti"nin ortak organizasyonuyla gösterileceği bildirildi.

Adını Manhattan'ın "Tribeca" semtinden alan ve 11 Eylül terör saldırılarının ardından semtin yeniden hareketli yaşamına dönmesini teşvik etme amacıyla başlatılan Tribeca Film Festivalinde, bu yıl da pek çok Amerikan filminin ve uluslararası filmin gösterilmesi bekleniyor.

Festivalin kurucuları arasında ünlü aktör Robert De Niro da bulunuyor.


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