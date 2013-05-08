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Yaşam

New York da artık bisiklet paylaşacak

Bisiklet Paylaşım Programı, mayıs sonunda 330 istasyonda hizmete sunulacak 6 bin bisikletle start verecek.

08 Mayıs 2013 13:29

Trafik yoğunluğu ve yükselen akaryakıt fiyatları nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde hayata geçirilen bisiklet paylaşım programı, ABD’nin New York kentinde de uygulanmaya başlıyor .

Bisiklet Paylaşım Programı, mayıs sonunda 330 istasyonda hizmete sunulacak 6 bin bisikletle start verecek. Başlama tarihi daha önce iki kez ertelenen uygulama ABD’deki en büyük program olacak. İlk etapta Brooklyn ve Manhattan’da başlayacak uygulama, tam kapasiteye ulaştığında 6 bin olan bisiklet sayısı 10 bini, 330 olan istasyon sayısı da 600’ü bulacak.

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, günlük, haftalık ve yıllık aboneliklerden birini tercih edebilecek. Sponsorlar uygulamaya yaklaşık 50 milyon dolar harcadı.

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