New York City'de gece sokağa çıkma yasağı tüm hafta uygulanacak

New York City'de pazartesi gecesi 23.00 ile sabah 5.00 arası uygulanacağı duyurulan sokağa çıkma yasağı, pazar gününe kadar uzatıldı. Saatleri de genişletildi. Yasak her akşam 23.00'te değil 20.00'de başlayacak.

Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island ve Bronx'u kapsayan New York City'nin belediye başkanı Bill de Blasio, New York eyaleti valisi Andrew Cuomo'nun pazartesi gecesi için ilan ettiği sokağa çıkma yasağının kapsamının genişletildiğini, çünkü şehirde 'protestoların, şiddetin ve yağmanın devam ettiğini' söyledi.

Pazartesi akşamı Manhattan'ın merkezindeki birçok dükkanın camları kırıldı, camlar ve dükkanlardaki malzemeler sokaklara yayıldı.

Salı günü konuşan de Blasio, 'şehirdeki protestoların büyük oranda barışçıl olduğunu ancak polise yönelik şiddet içeren eylemlerin başlamasının kabul edilemez olduğunu' söyledi.

Pazartesi gecesi New York City'de yaklaşık 700 kişi gözaltına alındı.

Şehirde birçok mağaza ve eğlence yeri 2 aydır Koronavirüs salgını sebebiyle kapalıydı ve sıkı sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyordu.