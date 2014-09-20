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Ekonomi
Deutsche Welle

New York Borsası'nda Alibaba günü

Aylardır halka arzı tartışılan Çinli e-ticaret şirketi Alibaba, New York Borsası'ndaki ilk gününde rekor kırdı.

20 Eylül 2014 15:37


Alibaba, 68 dolardan 320 milyon hissesini borsaya sürdü. Böylece halka arzın hacmi 21,8 milyar dolara ulaştı. Yatırım bankalarının haklarıyla birlikte bu rakam 25 milyar doları buldu. Alibaba hisseleri ilk gün, çıkış fiyatına kıyasla yüzde 38'lik artışla 93,89 dolardan kapandı.

"Yangtze nehrinin timsahı" olarak anılan Alibaba kurucusu Jack Ma, borsada ilk kez işlem görmeye başlayan şirketler için düzenlenen çan çalma merasiminde farklılığını ortaya koydu. "Önce müşteri" ilkesine önem veren Jack Ma, çanı kendisi yerine sekiz Alibaba müşterisinin çalmasını yeğledi.

248 milyar dolarlık ticaret hacmi

ABD'de bundan önce 2008'te kredi kartı üreticisi Visa, 2010'da otomotiv devi General Motors ve 2012'de sosyal medya platformu Facebook halk arzla büyük çıkış yapmıştı. 2010 yılında borsada işlem görmeye başlayan Çin Tarım Bankası (Agricultural Bank of China), dünya genelinde en büyük halka arz kabul ediliyor.

Ticaret hacmi Amazon ve Ebay'in toplamından daha fazla olan Alibaba grubuna ait şirketler arasında Taobao, Tmall ve Juhuasuan bulunuyor. 231 milyon aktif alıcı ve 8 milyon satıcının işlem yaptığı bu platformların geçen yılki ticaret hacmi 248 milyar doları aştı.

Çinli kullanıcıların tepkisi

Alibaba'nın halka arzı Çin'de de büyük ilgiyle takip edildi. TV'ler özel programlar yayınlarken, gazete ve dergiler Alibaba ekleri çıkardı. Çin'in kısa mesaj servisi Sina Weibo'da Aliba'nın halka arzının fırsat ve riskleri konulu tartışmaya 23 milyon kullanıcı katıldı. Tartışmada ilginç noktalar da vurgulandı.

Bir kullanıcı, "Bir Çin şirketi borsaya açılıyor ve Çinliler hisse alamıyor. Ne çelişki ama!" ifadesini kullandı. Çin'de sermaye piyasasına ilişkin düzenlemeler, vatandaşların büyük kısmının yurtdışından değerli kağıt temin etmesine izin vermiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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