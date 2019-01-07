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Ekonomi

New York Borsası ve Nasdaq'a rakip geliyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Aralarında Morgan Stanley, Fidelity Investments ve Citadel Securities LLC’nin bulunduğu bir grup finans şirketi, Nasdaq ve New York Borsası'na rakip olması planlanan, New York merkezli Members Exchange (MEMX) adl

07 Ocak 2019 19:53

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Aralarında Morgan Stanley, Fidelity Investments ve Citadel Securities LLC’nin bulunduğu bir grup finans şirketi, Nasdaq ve New York Borsası\'na rakip olması planlanan, New York merkezli Members Exchange (MEMX) adlı yeni bir hisse senedi piyasası kurmaya hazırlanıyor.
Wall Street Journal’ın haberine göre, MEMX günün ilerleyen saatlerinde konu ile ilgili bir açıklama yaptıktan sonra ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) borsa statüsü almak için başvuracak.

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