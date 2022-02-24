New York borsası, Ukrayna gerilimi etkisiyle düşüşle kapandı

New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilimin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 460 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,38 azalarak 33.131,76 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,84 azalışla 4.225,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,57 kayıpla 13.037,49 puana indi.

Güne pozitif seyirle başlayan endeksler, artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle yeniden negatife döndü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin yüzde 80'inin Ukrayna'ya girmeye hazır olduğunu ve ileriye konuşlandırıldığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma ve bölgeye asker gönderme kararına tepkiler gelmeye devam ederken ABD Başkanı Joe Biden Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine de yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

ABD yönetimi, ilk aşamada Rusya'nın VEB ve PSB bankaları ile 42 iştirakinin yanı sıra Kremlin ile bağlantılı 5 kişiyi yaptırım listesine almıştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin gelişmelerin etkisiyle petrol ve altın fiyatlarındaki yükseliş de devam etti.

Brent petrolün varili Türkiye saatiyle 00.45 itibarıyla 94,1 dolardan işlem görürken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı dakikalarda 92,1 dolardan alıcı buldu.

Altının ons fiyatı da 1.909 dolar seviyesine tırmandı.