New York borsası Noel sonrası hızlı yükseldi

ABD borsası Trump'ın Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştirileri ve Noel dönemindeki kayıpların bir kısmını geri kazandı. Dow Jones endeksi yüzde 5 yükseldi. Bu oran Dow Jones tarihindeki en büyük günlük artış oldu.
27 Aralık 2018 09:32
New York borsası, Noel tatili sonrası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkez Bankası'na (Fed) yönelik suçlamaların ardından yaşadığı kaybın bir kısmını geri kazandı.
Kapanışta Dow Jones, 1,086 puan (yaklaşık yüzde 5) artışla 22,878.45 puana çıktı. Bu, Dow Jones'un tarihindeki en büyük günlük artış oldu.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de yaklaşık yüzde 6'lık artış kaydederek 6,554,36 puana ulaştı. Nasdaq, 2009'dan bu yana en iyi günlük performansını sergilemiş oldu.
Asya piyasalarında da artış görüldü. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 3'ten fazla arttı.
Uzmanlara göre MasterCard verileri de ABD'deki tatil dönemi harcamalarının yüzde 5,1 arttığına işaret ettiğini, bunun da son altı yılın en güçlü büyümesi olduğunu söylüyor.