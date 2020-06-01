T24 LogoT24 Logo
Dünya

New York Belediye Başkanı'nın kızı da George Floyd protestoları sırasında gözaltına alınanlar arasında

01 Haziran 2020 10:46

T24 Dış Haberler

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun kızı Chiara de Blasio, George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesine tepki olarak başlayan protestolar sırasında gözaltına alınanlar arasında yer aldı. 

CNN'de yer alan habere göre, polis kaynakları belediye başkanı Blasio'nun kızı Chiara de Blasio'nun protestolarda gözaltına alınanlar arasında olduğunu duyurdu. Belediye Başkanı'nın ofisi konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. 

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar hafta sonu boyunca sürdü. 

En az 25 kentte protestolar sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

 

ETİKETLER

bill de blasionew yorkbelediye başkanıchiara de blasioprotestogözaltıgeorge floyd
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24