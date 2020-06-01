New York Belediye Başkanı'nın kızı da George Floyd protestoları sırasında gözaltına alınanlar arasında

CNN'de yer alan habere göre, polis kaynakları belediye başkanı Blasio'nun kızı Chiara de Blasio'nun protestolarda gözaltına alınanlar arasında olduğunu duyurdu. Belediye Başkanı'nın ofisi konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar hafta sonu boyunca sürdü.
En az 25 kentte protestolar sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.