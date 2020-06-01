New York Belediye Başkanı'nın kızı da George Floyd protestoları sırasında gözaltına alınanlar arasında

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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun kızı Chiara de Blasio, George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesine tepki olarak başlayan protestolar sırasında gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

CNN'de yer alan habere göre, polis kaynakları belediye başkanı Blasio'nun kızı Chiara de Blasio'nun protestolarda gözaltına alınanlar arasında olduğunu duyurdu. Belediye Başkanı'nın ofisi konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.