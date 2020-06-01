New York Belediye Başkanı kızının George Floyd protestoları sırasında gözaltına alındığını doğruladı: Onunla gurur duyuyorum

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kızı Chiara’nın Cumartesi gecesi George Floyd protestoları sırasında gözaltına alındığını doğruladı.

Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Bill de Blasio kızı için, “Sadece dünyanın daha iyi bir yer olmasını istiyor” dedi.

25 yaşındaki Chiara’nın annesi Afrika kökenli Amerikalı.

“Onunla gurur duyuyorum” diyen Belediye Başkanı, kızının “barışçıl bir şekilde davrandığını ve yaptığı her şeyin barışçıl protesto kapsamında olduğuna inandığını” söyledi.

De Blasio, basın toplantısında protestocuların çoğunun barışçıl şekilde davrandığını da belirtti.

Belediye Başkanı, New York Valisi Andrew Cuomo ile ülkenin başka şehirlerinde olduğu gibi bu gece sokağa çıkma yasağı getirilmesini görüşeceğini söyledi.

Haberi ilk duyuran New York Post gazetesi, Chiara de Blasio’nun “yasadışı toplanma” gerekçesiyle gözaltına alındığını kaydetmişti. Chiara de Blasio serbest bırakıldı.