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Dünya

New York Belediye Başkanı, BM Genel Kurul Başkanı Bozkır'ın görüşme talebini reddetti

24 Ekim 2020 00:20

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede BM ve ev sahibi kent New York arasında iş birliği konusunda görüşme talebine olumsuz yanıt verdi.

Volkan Bozkır bunun üzerine "New York Belediye Başkanı'yla görüşme talep ettim. Pandemi, en üst düzeyde iletişim gerektiriyor. 193 ülkenin temsilcisi ve kentin siyasi lideri arasında diyalog ve koordinasyonun gerekli olduğunu düşünüyorum. Belediye Başkanı'nın görüşme için müsait olmadığını öğrenmekten üzüntü duydum" açıklaması yaptı. 

New York kentinin politikalarının BM'nin çalışmalarını ve tüm dünyada milyonlarca kişinin hayatını doğrudan etkilediği için BM ve New York kenti arasıdaki 'iletişim eksikliğinden' endişe duyduğunu ifade eden Bozkır,  "Birleşmiş Milletler’in, Genel Kurul Başkanı makamının bir ağırlığı var. Bunlara saygı gösterilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bozkır'ın açıklamasına şaşırdık ve üzüntü duyduk"

New York Belediyesi Uluslararası İlişkiler Komiseri Penny Abeywardena ise Bozkır'ın eleştirilerine ilişin yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile mükemmel bir ilişkisi olduğunu ve Bozkır'dan önceki BM Genel Kurul Başkanları ile de derin iş birliği yaptıklarını belirterek, "BM'nin yeni seçilen 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın bugünkü açıklamasına şaşırdık ve üzüntü duyduk" değerlendirmesinde bulundu.

Abeywardena, Belediye Başkanı de Blasio'nun son 7 yıldır BM ve New York kenti arasındaki ortaklığı güçlendirmek için uğraştığını savundu. 

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