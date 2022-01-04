New York Başsavcısı, Trump'ın çocuklarını mahkemeye ifade vermeye çağırdı

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New York Başsavcısı, eski ABD başkanı Donald Trump'ın çocukları Donald Trump Jr ve Ivanka Trump'ı Trump şirketi hakkında yürütülen yolsuzluk davası kapsamında mahkemede ifade vermeye çağırdı.

New York Times'ın haberleştirdiği mahkeme belgelerine göre Ivanka ve Donald Jr'ın ifade vermesini Letitia James'in eski başkanı mahkemeye çağırma kararından sonra Trump'ın kendi avukatları istedi.

Trump, James'in kendisine yönelik soruşturmasının arkasında siyasi gerekçeler bulunduğunu savunuyor.

Times'ın konu hakkında bilgisi olan bir kaynaktan aktardığına göre Donald Trump Jr ve Ivanka Trump'a mahkeme celbi 1 Aralık tarihinde gönderildi.

Haberde Trump'ın diğer oğlu Eric Trump'ın 2020'nin Ekim ayında sorgulandığı belirtildi.

3 yıldır devam eden soruşturmada Trump şirketinin vergileri ve mülklerinin değerleri inceleniyor.