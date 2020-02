New York Başsavcısı, ABD Başkanı Trump ve ailesine dava açtı

Derleyen: Derin Koçer

T24 Dış Haberler

New York Başsavcısı Barbara Underwood, ABD Başkanı Donald Trump, çocukları Donald Trump Jr., Eric Trump ve Ivanka Trump ve ‘Trump Foundation’a hayır kurumlarını şahsi ve siyasi çıkarları için kullandıklarını iddia ederek dava açtı. Tekrar eden bir suç düzeni oluştuğunu söyleyen Başsavcı Underwood, ailenin on yılı aşkın bir süredir hayır kurumlarını amacına uygun olmayarak kullandıklarını ekledi.

New York Times, iddianın iki yıllık bir araştırmanın sonucunda oluşturulduğunun altını çizdi. İddianamede savcı, Donald Trump’ın ‘Trump Foundation’ aracılığıyla toplanan ve hayır işlerine harcanması gereken parayı 2016’daki başkanlık kampanyası ve şirketlerine karşı açılan davalarda pazarlık için kullandığına dair kanıtlar öne sürüyor. Trump’ın başkanlık kampanyasının yöneticisi Corey Lewandowski ile arasında geçen elektronik posta trafiği de iddianamede kanıt olarak geçiyor. Hatta Trump’ın golf kulüplerinden birinde sergilenen, 10 bin dolarlık portresinin de bu hayır kurumunun topladığı parayla satın alındığı iddia ediliyor.

Trump’ın seçimin ardından ‘Trump Foundation’ı kapatmak istediği de biliniyordu. New York Savcılığı, ‘araştırılan bir kurumun kapatılamayacağını’ açıklamış, hayır kurumunun kepenk indirmesine izin vermemişti.

Başsavcı: Amacım, bu kurum ve yöneticilerini eylemlerinden sorumlu tutmaktır

Başsavcı Underwood, yaptığı basın açıklamasında özel hayır kuruluşlarının böyle çalışmaması gerektiğini söyledi ve ekledi: ‘’Ofisimin niyeti, hayır için toplanan parayı suistimal eden bu kurum ve yöneticilerini eylemlerinden sorumlu tutmaktır.’’

Savcı, Donald Trump’ın on, diğer davalıların birer yıllığına hayır kurumundan uzaklaştırılmalarını ve New York eyaleti adına 2.8 milyon dolar ceza ödenmesini talep ediyor.

Trump: Yozlaşmış demokratlar...

Hakkında dava açılan Trump ise iddialara Twitter’dan cevap verdi. ‘Yozlaşmış New York demokratlarının’ ve eski New York Başsavcısı Eric Schneiderman’ın kendisini ’18.800.000 dolar toplamış ve hayır için 19.200.000 dolar harcamış’ bir kurum üzerinden dava etmek için her şeyi yaptıklarını savunan Trump, uzlaşmaya yanaşmayacağını söyledi.

Eski başsavcının bu davayı iki yıl boyunca elinde tuttuğunu ama dava açmaya cesaret edemediğini öne süren ABD Başkanı, Schneiderman’ın 2016’daki başkanlık seçimlerinde rakibi olan Demokrat aday Hillary Clinton’un siyasi kampanyasını yürüttüğünü ve makamından utançla istifa ettiğini dile getirdi.