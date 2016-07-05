T24 LogoT24 Logo
Dünya

New York - Tel Aviv seferini yapan uçakta bomba alarmı!

İki İsviçre jeti, İsrail uçağına Tel Aviv'e kadar refakat etti

05 Temmuz 2016 16:35

ABD'nin New York kentinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden El Al havayollarına ait uçakta bomba alarmı verildi. Ancak uçak güvenli bir şekilde Tel Aviv'e indi.

Uçağın içinden yapılan anonsta şüpheli bir cismin bulunduğu belirtilince, iki İsviçre jeti, İsrail uçağına Tel Aviv'e kadar refakat etti. Uçak güvenli bir şekilde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e indi.

El Al havayolu şirketi yetkilisi Boeing 747 uçağı için isimsiz bir ihbar aldıklarını alarmı bu yüzden verdiklerini söyledi. Ancak yetkili bomba alarmını gerçek olup olmadığı ile ilgili kesin bir bilgi olmadığını söyledi.

ETİKETLER

El Al HavayoluİsrailTel AvivUçakBomba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24