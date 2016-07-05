New York - Tel Aviv seferini yapan uçakta bomba alarmı!

ABD'nin New York kentinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden El Al havayollarına ait uçakta bomba alarmı verildi. Ancak uçak güvenli bir şekilde Tel Aviv'e indi.

Uçağın içinden yapılan anonsta şüpheli bir cismin bulunduğu belirtilince, iki İsviçre jeti, İsrail uçağına Tel Aviv'e kadar refakat etti. Uçak güvenli bir şekilde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e indi.

El Al havayolu şirketi yetkilisi Boeing 747 uçağı için isimsiz bir ihbar aldıklarını alarmı bu yüzden verdiklerini söyledi. Ancak yetkili bomba alarmını gerçek olup olmadığı ile ilgili kesin bir bilgi olmadığını söyledi.