New Jersey'de tren kazası

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Hoboken istasyonunda bir banliyö treni raylardan çıkarak istasyona daldı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre kazada en az bir kişi öldü 100'den fazla kişi de yaralandı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı. Kazanın ardından Hoboken istasyonunda ağır maddi zarar oluştu.

Kazanın yerel saatle sabah 8:30 sularında istasyonun en yoğun olduğu zamanlardan birinde meydana geldiği belirtiliyor.

Önemli bir transit istasyonu olan Hoboken istasyonu, New Jersey'nin en yoğun beşinci tren istasyonu. İstasyonu her gün 15 bin kişi kullanıyor.

Basında yer alan fotoğraflarda trenin rayın sonundaki bariyerleri aşarak, istasyonun içindeki bekleme salonu ile peronların arasında durabildiği, istasyonun bu noktasındaki metal desteklerin de çöktüğü görülüyor.

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AP/BW/BK