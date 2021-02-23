New Jersey, keyfi esrar kullanımını yasallaştıran 14. eyalet oldu

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New Jersey, ABD'de keyfi esrar kullanımını yasallaştıran 14. eyalet oldu.

Dün Vali Phil Murphy tarafından imzalanan yasa kapsamında esrar satışı için bir pazar alanı kurulmasına karar verildi, esrar bulundurmanın suç kapsamında çıkarıldı ve yasal yaşın altında esrar bulunduranlara verilecek cezalar hafifletildi.

Eyalette 21 yaşın üzerindekiler esrar bulundurabilecek ve kullanabilecek.

Vali Murphy, bu yasayla birlikte kolluk kuvvetlerinin "gerçek halk güvenliği problemlerine odaklanabileceğini" söyledi.

New Jersey; Alaska, Arizona, California, Colorado, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Montana, Nevada, New Jersey, Oregon, Vermont ve Washington'dan sonra esrar kullanımını yasallaştıran 14. eyalet oldu.