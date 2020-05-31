New Jersey'de polis, George Floyd cinayetini protesto edenlerle beraber yürüdü

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ABD'nin büyük şehirleri Afrikan Amerikalı George Floyd'un bir polis memuru tarafından gözaltındayken boğularak öldürülmesinin ardından güvenlik güçleri ile eylemcileri karşı karşıya getiren dev protestolarla sarsılırken, New Jersey'nin Camden kentinde çok farklı görüntüler vardı.

Camden'de düzenlenen barışçıl eylemde dini liderler, seçilmiş belediye görevlileri ve polis memurları protestocularla beraber yürüdü.

Yüzlerce kişilik kalabalık bir noktada Camden Bölge Karakolu'nun önünde durdu. Burada protestocular adına açıklamada bulunan Maniyah Figueroa, "Bugün burada Minneapolis halkı ile birlik içinde duruyoruz" dedi. Polis memurları ve belediye yetkilileri konuşması sırasında Figuroa'nın arkasında durdu.

Eyaletin güneyindeki polis teşkilatları memurun işlediği cinayetleri kınayan açıklamalarda bulunmuştu.

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Yürüyüşe bölgeyi Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde temsil eden Demokrat Donald Norcross da katıldı. Norcross ilerleyen saatlerde, "Sistematik adaletsizlik devam edemez. Değişim için birleşene kadar yürüyeceğiz" şeklinde bir tweet attı.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan protestolar kısa süre içinde 48 kente yayıldı.