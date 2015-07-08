New Horizons yeniden Plüton yolunda



Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "New Horizons" uzay aracının yeniden sorunsuz bir şekilde Plüton yolunda olduğunu açıkladı. Yaşanan bir takım teknik aksaklıklar nedeniyle hafta sonunda uzay aracı ile bağlantı kesilmiş ve araç güvenlik moduna geçmişti. NASA sorunların hızlı bir şekilde çözüleceği açıklamasını yapmıştı.

NASA'dan bugün yapılan açıklamada, New Horizons'un yeniden veri aktarmaya başladığı belirtildi ve "Uçuş başladı" denildi.

New Horizons'un dokuz yıllık yolculuğun ardından gelecek salı günü Plüton'un sistemine girmesi ve gezegeni farklı bilimsel araçlarla incelemesi bekleniyor. Gezegene uzaklığı 12 bin km.'nin de altına düşecek olan New Horizons, Güneş Sistemi'nin ucundaki cüce gezegene Dünya'dan gönderilen ilk uzay aracı.