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Dünya
Deutsche Welle

New Hamspire Trump ve Sanders'in

ABD’nin New Hampshire eyaletindeki adaylık ön seçiminde Hillary Clinton yine rakibi Sanders'in gerisinde kaldı.

10 Şubat 2016 10:18


ABD'nin New Hampshire eyaletindeki başkan adaylığı ön seçimlerini Cumhuriyetçi Partili işadamı Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adaylarından Bernie Sanders kazandı.

Seçim sandıklarının kapanmasından kısa süre sonra sağ popülist Trump ve sol eğilimli Senatör Sanders'in oylamayı kazandıkları netleşti.

Sanders bir hafta önce Iowa ön seçiminde az farkla geride bıraktığı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton karşısında başarılı olurken, Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçim oylamasında Ohio Valisi Kasich ikinci, Iowa'da Trump'u geçen muhafazakâr Senatör Ted Cruz ise üçüncü oldu.

Eski Florida Valisi Jeff Bush oylamayı dördüncü sırada tamamlayabildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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