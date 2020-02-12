New Hampshire ön seçimleri: Oy sayımı devam ederken Bernie Sanders zafer ilan etti

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Vermont Senatörü Bernie Sanders, Demokrat Parti'nin başkan adayını belirleyecek ön seçimlerin ikinci ayağında bölgelerin yüzde 77'si açıklanmışken zafer ilan etti.

Kampanyasının New Hampshire eyaletinin Manchester kentindeki eyalet merkezinde konuşan Sanders, "büyük bir zafer kazandıklarını" söyleyerek destekçilerine teşekkür etti. Zafer konuşmasını büyük bir kalabalığın önünde yapan Sanders, "Size şunu söyleyeyim; bugün Donald Trump için sonun başlangıcıdır" dedi.

Bernie Sanders'ın rakiplerine teşekkür ettiği sırada Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın ismini söylediğinde kendi destekçileriyle dolu salonda sesin yükselmesi de dikkat çekti. Warren ve Sanders'ın Demokrat adaylar arasında en progresif duruşa sahip isimler olduğu biliniyor. Warren ve Sanders arasında çıkan tartışmalardan önce iki tarafın destekçileri de bir adayın kazanması durumunda diğerini başkan yardımcısı olarak seçebileceği ihtimalini konuşuyordu.

Kendini 'demokrat sosyalist' olarak nitelendiren Sanders ünlü söylemlerinden birini daha da geliştirerek, "Kampanyamızın bu noktasında sadece milyarderleri karşımıza almıyoruz. Milyarderlerin desteklediği isimler de bizim rakiplerimiz" dedi. Sanders daha önce Iowa'daki ön seçimlerden en çok delegeyi çıkaran isim olan Buttigieg'i milyarderlerden en çok bağış alan isim olmakla suçlamıştı. Vermont Senatörü, "Biz kazanacağız, çünkü işçi sınıfına hitap eden politikalara biz sahibiz" diye konuştu ve ekledi; "Bizim kampanyamız sadece Trump'ı yenmek üzerine değil, bu ülkeyi değiştirmek üzerine. Wall Street'le, sigorta şirketleriyle, ilaç şirketleriyle mücadele edeceğiz" dedi.

New Hampshire'da sandıkların şu ana kadar yüzde 85'i açılırken, Sanders, eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'nin 1.4 puan önünde bulunuyor.

Sanders, 2016'daki ön seçimlerde rakibi Hillary Clinton'ı 22 puan farkla geçmişti.