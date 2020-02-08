New Hampshire ön seçimleri öncesi Demokrat Parti aday adayları son kez sahneye çıktı; hedef tahtasında Iowa'da kazanalar vardı

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Tartışmalı Iowa ön seçimi geride kalırken, Demokrat Parti gözlerini hızla yaklaşan New Hampshire eyaleti ön seçimine çevirdi. Yarışı önde götüren 7 aday adayının sahne aldığı canlı yayın tartışmasına Iowa'daki yarışı zirvede bitiren eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg ve Senatör Bernie Sanders arasındaki çekişme damga vurdu.

New Hampshire'ın Manchester kentinde yapılan ve ABC televizyonunun ev sahipliği yaptığı canlı yayın tartışmasında Buttigieg, Sanders'a siyasi konulardaki duruşundan taviz vermeyi reddettiği için yüklenirken, Vermont senatörü de eski belediye başkanını sıkça milyarderlerden bağış aldığı için eleştirdi.

Sanders ve Buttigieg'in Iowa'da rakiplerine ciddi bir fark atması, onları diğer adayların da hedef tahtasına oturdu. Birden fazla aday, Sanders'ın kendisini bir "demokrat sosyalist" olarak nitelendirdiğini hatırlattı ve bu yüzden ABD lideri seçilemeyeceğini ifade etti.

37 yaşındaki Buttigieg'in söylemlerindeki "geçmişi geride bırakma" vurgusu da dikkat çekti.Adaylığını açıkladıktan sonra anketlerde zirvede yer alırken son aylarda düşüşe geçen eski Başkan Yardımcısı Biden'ı hedef alan Buttigieg, "Alıştığınıza geri dönmeyin" dedi ve seçmene seslenerek; "Geçmişin siyasetini geçmişte bırakmamıza izin verin" çağrısında bulundu. Eski başkan yardımcısı da buna yanıt olarak, "Geçmişin siyaseti o kadar da kötü değildi. Barack Obama ve Joe Biden o kadar da kötü değildi" dedi.

Çoğu ankette üçüncü sırada bulunan Senatör Elizabeth Warren da Sanders ile arasındaki buzları eritmek için bir girişimde bulunarak, "Bernie ve ben uzun süredir arkadaşız. Ortak görüşte olduğumuz, farklı görüşlere sahip olduğumuz birçok konu var. Ama partimizi nasıl bir araya getirebileceğimizi düşünmeliyiz" dedi.

Geceye damga vuran anlardan biri de yarışın favorileri Sanders ve Biden'ın sahnede birbirine sarılarak poz verdiği saniyeler oldu.

Aday adayları geçen canlı yayın tartışmalarının aksine bu kez kendi politikalarını anlatmak yerine birbirlerini hedef almayı tercih etti.