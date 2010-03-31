Nevzat Demir'de 8 eksikle antrenman

T24- Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.



Antrenmana, tedavilerine devam edilen Nobre, Tabata, Tello, Ferrari, Nihat, Ramazan, Rıdvan ve Ernst katılmadı. Korcan ise A2 takımda olduğu için idmanda yer alamadı.

Antrenmanın taktik ağırlıklı bölümünde şut çalışması yapan futbolcuların, daha sonra çift kale maç oynadıkları bildirildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak, özel uçakla Ankara'ya gidecek.

