T24 LogoT24 Logo
Spor

Nevzat Demir'de 8 eksikle antrenman

Beşiktaş, Ankaragücü ile 2 Nisan Cuma günü oynayacağı lig maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

31 Mart 2010 03:00

T24- Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Nobre, Tabata, Tello, Ferrari, Nihat, Ramazan, Rıdvan ve Ernst katılmadı. Korcan ise A2 takımda olduğu için idmanda yer alamadı.

Antrenmanın taktik ağırlıklı bölümünde şut çalışması yapan futbolcuların, daha sonra çift kale maç oynadıkları bildirildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak, özel uçakla Ankara'ya gidecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24