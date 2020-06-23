Nevzat Aydın'ın sosyal medya paylaşımıyla ilgili 'yemeksepetiboykot' etiketi açıldı

Çevrimiçi yemek siparişi portalı Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'ın, Alanyaspor- Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili paylaşımı tepki topladı. Aydın'ın Twitter'daki paylaşımıyla ilgili sosyal medyada 'yemeksepetiboykot' etiketi açıldı.

Bir dönem Trabzonspor yöneticiliği de yapan Aydın'ın, "En son Eskişehirspor'a beddua etmiştim. Durumu malum. Göreceğiz Alanya'yı da, 3-5 seneye nerede olacaklar. Lütfen Başakşehir-Alanya maçını seyredin" şeklindeki paylaşımına sosyal medyadan tepki geldi.

Aydın'ın paylaşımı ardından sosyal medyada ''yemeksepetiboykot'' şeklinde etiket açıldı ve gündemde ilk sıralarda yerini aldı.

22 Haziran'da ve saat 23.49'da atılan tweet'in daha sonra silindiği görüldü

Yemeksepeti CEO'su Aydın, daha önce de Binali Yıldırım'ın "Teknoloji ile aram iyidir" sözüne göndermede bulunarak, "Hiç mause kullanmamış birinin teknoloji ile arası nasıl iyi olabilir ki" sözleri nedeniyle boykot edilmişti.