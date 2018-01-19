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Eğitim

Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Yeni Hizmet Binası açıldı

İSTANBUL,(DHA)- NEVZAT Ayaz Anadolu Lisesi Yeni Hizmet Binası’nın açılışı yapıldı

19 Ocak 2018 16:33

İSTANBUL,(DHA)- NEVZAT Ayaz Anadolu Lisesi Yeni Hizmet Binası’nın açılışı yapıldı. Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Valiliği\'nin işbirliğiyle düzenlenen törenle açılan Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Yeni Hizmet Binası öğrencilerin hizmetine sunuldu.

2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona erdiği gün hizmete sunulan Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Yeni Hizmet Binası\'nın açılış törenine Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Ümraniye Belediyesi tarafından dönem birincilerine karne ve hediyeleri verildi.

Yeni Hizmet Binası\'nın hayırlı olmasını dileyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Ümraniye’nin en eski liselerinden biridir. Eski şartlarda yapılan bir bina olduğu için yenilenmesi gerekiyordu. Valiliğimiz tarafından planlandı. Biraz uzun sürdü belki ama mutlu sona ulaştık. Bu dönemin bitiş gününde hem karne töreni yapalım hem de lisemizin yenilenmesi nedeniyle açılış törenini yapalım dedik” dedi.  

Yıkılıp yeniden yapılan Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Yeni Hizmet Binası çok sayıda öğrencinin yetişmesine imkan sağlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okul genel görüntü

Protokol, folklor gösterisi ve açılıştan detaylar

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can açıklamaları

Öğrencilerden detaylar

(FOTOĞRAF-VİDEO)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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