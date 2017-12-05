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Yaşam

Nevşin Mengü'ye hakaret eden AKP'li için karar

AKP Çorum İl Başkanı Karadağ: Bir kadın olarak ve bir Türk vatandaşı olarak da Nevşin Mengü’den de özür diliyoruz

05 Aralık 2017 21:34

AKP Çorum İl Başkanı Avukat Mehmet Karadağ, gazeteci Nevşin Mengü’nün kendisini taciz ile suçlayarak ifşa ettiği AKP üyesi Kerep Kahramantekin’in istifa ettirildiğini açıkladı.

Nevşin Mengü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bu elemanın bir ailesi v.b. var mı? Sürekli stalk ediyor, rahatsızlık veriyor. Kimin yakınıysa sahip çıkabilir mi?” diyerek bir kişinin fotoğrafını paylaşmıştı. Bu kişinin Çorum'da AKP üyesi Kerep Kahramantekin olduğu ortaya çıkmıştı.

Çorum’da işletmecilik yapan AKP Çorum İl Başkanlığı üyesi Kahramantekin'in, gazeteci Nevşin Mengü’ye sosyal medya üzerinden hakaret ve cinsel içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle il yönetimince, parti üyeliğinden istifa ettirildiği açıklandı. AKP Çorum İl Başkanı Karadağ, konunun kamuoyuna yansımasının ardından Kahramantekin'in parti binasına çağırdığını ve istifa etmesinin istendiğini söyledi.

Bu talep üzerine Kahramantekin.’in partiden istifa ettiğini anlatan Karadağ, "Bizim Çorum’da, yüz binin üzerinde üyemiz var. Bunlardan bir tanesi, sosyal medyadan hakaret etmiş. O üyemizi derhal partiye çağırttım. Kendim bile muhatap olmadan istifasını aldırıp, gönderdim. Eğer istifa etmeseydi ihraca sevk edecektim; ama gerek kalmadı. Artık üyemiz değil. Biz, bunlara prim vermeyiz. Bir kadın olarak ve bir Türk vatandaşı olarak da Nevşin Mengü’den de özür diliyoruz” diye konuştu. 

AKP Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise Kerep Kahramantekin’in, Nevşin Mengü'ye yönelik cinsel içerikli mesajlarına tepki gösterdi. Ceylan, “Kimsenin, kimseye hakaret etmeye hakkı yoktur. Kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyoruz” dedi. 

 

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