Nevşin Mengü'den 'suç uydurmak'la suçlanan kardeşini savunan yazısı hakkında ilk açıklama

Nişantaşı'nda kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından alıkonduğu iddiasında bulunan eski CNN Türk sunucusu ve BirGün yazarı Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü hakkında "suç uydurmaktan" işlem yapıldı. Konuya ilişkin kaleme aldığı yazıda "Olayın arkasında daha büyük bir resim var" iddiasında bulunan Nevşin Mengü, kardeşinin şikâyetini geri alması sonrası bir açıklama yaptı. Mengü, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Yazımda kardeşim Burak Mengü'nün bana anlattıklarını kaleme aldım. Takdir edersiniz ki bir kardeş olarak kaygı duydum ve kaygımı da dile getirdim. Söylediklerinde doğru olmayan noktalar var ise emniyet gerekeni elbette yapacaktır, yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Avukat Burak Mengü geçtiğimiz Cumartesi günü başına geldiğini iddia ettiği bir olayı Twitter'dan paylaşmıştı. Burak Mengü'nün paylaşımında yaptığı açıklamada "Polis kimliği gösterilmeden, gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum" yazmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek iddialarıyla ilgili şikayetçi olan ve ifade veren Burak Mengü, Nişantaşı'nda polis rozeti bulunan kimlik gösteren kişilerin kendisini kaçırdığını darp ettikten sonra Anadolu yakasında bıraktığını kendi imkanlarıyla Levent'te geldiğini anlatmıştı.

İstanbul polisi tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Burak Mengü'nün kaçırıldığını söylediği gün Cihangir'deki evinden çıktıktan sonra güvenlik kamera görüntülerinini topladı. Soruşturma kapsamında Burak Mengü'nün evinden çıktıktan sonra Nişantaşı'na geldiğini ve burada bir müvekkili ile buluştuğunu tespit etti. İkilinin otomobille Anadolu yakasına geçerek Ümraniye'ye gittikleri daha sonra müvekkilinin otomobiyle Burak Mengü'yü saat 19.00 sıralarında Levent'te bıraktığı belirlendi. Polisin ulaştığı Burak Mengü'nün müvekkili H.K.T. ise genç avukatın o gün kendisiyle birlikte olduğunu herhangi bir kaçırma olayı ya da olumsuz bir durum olmadığını söylediği öğrenildi.

Bu arada tekrar Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Burak Mengü'nün de kaçırılma olayıyla ilgili şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi. Polis olayla ilgili hazırlanan soruşturma dosyasının savcılığa teslim edileceğini belirtti.

Suç uydurmaktan hakkında işlem yapılacak

Polisin ifadesine başvurduğu Mengü’nün müvekkili de incelemeleri doğruladığı öne sürüldü. Burak Mengü’nün şikayetini geri çektiği, polisin Mengü hakkında ”Suç uydurmaktan” işlem yaparak dosyayı savcılığa gönderdiği öğrenildi.

Nevşin Mengü de kardeşinin yaşadığını iddia ettiği olaya ilişkin bir yazı kaleme alarak Olayın arkasında daha büyük bir resim var" dedi. Kardeşinin daha önce de Vatan Emniyet'e götürüldüğünü ve burada darp edildiğini ileri süren Mengü, "İlk olayda Burak’ı Vatan Emniyet’te darp eden polis -ya da her neyselerse- kişiler kimler? Hükümetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu çetelere ilişkin bilgisi var mı? Var ise bir önlem almayı düşünmüyor mu?" ifadesini kullandı.