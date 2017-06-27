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Medya

Nevşin Mengü'den 'namaz' göndermesi

"Hükümete selam çakması..."

27 Haziran 2017 23:32

Nevşin Mengü sosyal medya hesabından isim vermeden 'magazin figürleri'ne 'namaz' göndermesinde bulundu. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı da Hürriyet'e verdiği röportajda "Evet. Gece yatakta çok ağladım. Namaz kılarken çok ağladım. Şu an tabii bu sosyallikte kılamıyorum. Allah affetsin diyelim, içimizi biliyor..." ifadelerini kullanmıştı.

Nevşin Mengü konuya ilişkin sosyal medya hesabından şunları yazdı:

Şeyma Subaşı, Hürriyet Kelebek'ten Onur Baştürk'e verdiği röportajda ise şunları söylemişti:

- Evet. Gece yatakta çok ağladım. Namaz kılarken çok ağladım. Şu an tabii bu sosyallikte kılamıyorum. Allah affetsin diyelim, içimizi biliyor... Hayatta hiçbir zaman “Şu olsun” diye dua etmedim. “Hayırlısıyla” dedim hep. İçten söylüyorum. Yemin ederim. Hayırlısı neyse o olsun dedim. Değilse ben artık başka yola gideyim, onlar mutlu olsun.."

Şeyma Subaşı'nı ayrıca Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bugünkü yazısında ti'ye almıştı.

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