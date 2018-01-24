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Nevşin Mengü'den AKP'li başkana: O göbekle zor koşarsın bey amca

"Reisin çağrısına bakar, koşa koşa gideriz"

24 Ocak 2018 10:32

AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik olarak başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na gönderme yaparak, iki uzun namlulu silah ve belinde de bir tabanca ile poz vermesine ilişkin olarak, "O göbekle biraz zor koşarsın amca" yorumunu yaptı.

Çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Demirel, kimileri tarafından eleştirilirken, bazıları tarafından ise destek gördü.

Gelen tepkiler üzerine AKP'li başkandan'Afrin paylaşımı'na açıklama geldi. Karamürsel Haber'den Ercan Buber'in "Neden böyle bir fotoğraf çektirdiniz?" sorusunu yanıtlayan Demirel,  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek "Reisin çağrısına bakar, koşa koşa gideriz" diye cevap verdi.

"O göbekle biraz zor koşarsın amca"

Eski CNN Türk spikeri Nevşin Mengü de Demirel'i eleştirdi. Meslek hayatını Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı ile sürdüren Mengü, kişisel twitter hesabından Demirel’in fotoğrafını paylaşarak, “O göbekle biraz zor koşarsın amca” yorumunda bulundu.

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