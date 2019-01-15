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Nevşin Mengü: Şu halde seçimin sonucunu önceden göremeyen var mı?

"Herkes rolünü oynuyor, boşluk dolduruyor"

15 Ocak 2019 12:36

BirGün yazarı Nevşin Mengü, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesi ve Yıldırım da istifa etmemesi hakkında yorum yaptı. Mengü, Yıldırım'ın "Seçim siyasi bir faaliyet değil" ifadesine, "Yıldırım haklı gibi görünüyor. Seçim gerçekten de siyasi bir faaliyet olmaktan çıkmış. Herkes rolünü oynuyor" sözleriyle karşılık verdi.

"Şu halde seçimin sonucunu önceden göremeyen var mı?" diye soran Mengü, bugünkü"Seçim gerçekten de siyasi bir faaliyet değilmiş" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti: 

Şu halde seçimin sonucunu önceden göremeyen var mı?
 

Seçim gerçekten de siyasi bir faaliyet değilmiş

Binali Yıldırım Meclis Başkanlığında istifa etmeden İstanbul Belediye Başkanı adaylığı için yarışını sürdürüyor. Durum Anayasaya aykırı ama kimse oralı değil. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili YSK’ye başvurmayacaklarını çünkü YSK’ye güvenmediklerini söyledi. Gelinen noktada aslında Binali Yıldırım haklı gibi görünüyor. Seçim gerçekten de siyasi bir faaliyet olmaktan çıkmış. Herkes rolünü oynuyor, boşluk dolduruyor. Dostlar alışverişte görsün…

Şu halde seçimin sonucunu önceden göremeyen var mı?

BirGün'deki yazının tamamı için tıklayın

 

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