Nevşin Mengü: Olay TV ana akım bir kanal olacak

Gazeteci Nevşin Mengü, yeni sezonda ana haber bültenini sunacağı Olay TV'nin ana akım bir kanal olacağını söylerken, "Slogan atılmayan ve objektif bir ana akım kanal olma hedefiyle yola çıkıldı" dedi.

Daktilo1984 YouTube kanalında İlkan Dalkuç ve siyaset bilimci Nezih Onur Kuru'nun hazırladığı Nabız programına konuk olan Nevşin Mengü ile erken seçim ihtimali ve güncel siyasi konular değerlendirildi.

"Olay TV ana akım kanal olacak"

Yeni sezonda merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşıyan Olay TV'de ana haber bülteni sunacağını söyleyen Mengü, bu projede slogan atılmayan ve objektif bir ana akım kanal olma hedefiyle yola çıkıldığını söyledi. Tarafsız bir medya kanalı olmanın zor olduğunu hatırlatarak bunu yapmaya çalışacaklarını belirtti. Mengü, kanala katılma sürecinde ise daha önceden çalıştığı bir isim olan Süleyman Sarılar'ın olumlu etkisi olduğunu ifade etti.

"AKP ardı ardına hata yapıyor"

Güncel siyasi konuların ve erken seçim ihtimalinin de tartışıldığı programda Mengü, Giresun'daki sel sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği görüntüler ile Cumhurbaşkanı'nın mitinge gelen seyircilere çay fırlatmasına ilişkin, bu görüntülerin hatalı olduğunu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin aktif çabasına rağmen böyle görüntüler yaşanabildiğini, gençlerin bu görüntülerden olumsuz etkilendiğini söyledi. Mengü bu görüntülerle algı yönetiminin kamu yönetiminin önüne geçtiğinin ve devletin aciz kaldığının seçmen gözünde ortaya çıktığının altını çizdi.

"Abdullah Gül açıklaması başarılı bir gündem değiştirme stratejisiydi"

Mengü ve Kuru, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül hakkında yapmış olduğu açıklamaya ilişkinse bunun CHP liderinin gündem değiştirme stratejisi olduğunu söyledi. Dalkuç bu stratejinin işlediği, başarılı bir şekilde gündemin değiştiği ve Biden açıklamalarının geri planda kaldığı yorumunda bulundu. CHP içinde "ikinci 'Ekmeleddin İhsanoğlu' vakası olur mu" endişesi üzerinde gerilim yaşandığını söyleyen Mengü, buna rağmen CHP'nin yıllar sonra kazanan partiye dönüştüğünü ve parti içinde muhalif seslerin çok fazla güç kazanamayacağını sözlerine ekledi.

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanı adayı olarak tercih edilmesinin yaş ve sağlık konularından ötürü zor olduğunu söyleyen Mengü, 81 ilde miting yapabilecek ve daha genç bir siyasetçinin aday olma ihtimalinin daha muhtemel olduğunu öne sürdü.

"İktidar her an erken seçime gidilebilecek bir olağanüstülük yaratıyor"

Kuru, 2018 ekonomik krizinden bu yana Cumhur İttifakı'nın yeni seçmen kazanamadığını, sadık seçmenlerini sürekli olağanüstülük yaratarak yanında tuttuğunu belirtti. Bu sayede Cumhur İttifakı'nın yüzde 45-50 bandından aşağı düşmediğini ifade eden Kuru, Ayasofya, düşük faizli krediler, hamasi dış politika ve doğalgaz açıklamalarının erken seçim işareti olarak yorumlanabileceğini söyledi.

Erken seçimin iktidar için muhalefeti hazırlıksız yakalamak ve AKP içinde rahatsız isimleri tasfiye etmek için bir fırsat olabileceğini belirtti. Ancak bu seçimin kısa vadede gerçekleşmeyebileceğini ve anket sonuçlarının seçimin tarihi konusunda belirleyici olacağını da ekledi.

"İmamoğlu'nun siyasi güdüleri yüksek"

Mengü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasından ötürü Kanal İstanbul gibi konularda doğrudan Cumhurbaşkanlığı ile çatışma alanı içine girmek zorunda kaldığını ve daha çok göz önünde bulunduğunu söyledi. Mengü Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'la karşılaştırılmasının bu nedenle hatalı olduğunu, İmamoğlu için durumun çok farklı olduğu yorumunda bulundu.

Mengü İmamoğlu'na yönelik eleştiriler konusunda, İBB seçiminin tekrarlanması ile İmamoğlu'nun Erdoğan'ın rakibi olmak durumunda kaldığını söyleyen Mengü, İmamoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan gibi siyasi güdülerinin gelişmiş bir aktör olduğunu vurguladı.

Programın tamamını şuradan seyredebilirsiniz.