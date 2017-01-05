T24 LogoT24 Logo
Medya

Nevşin Mengü: Kovulmadım

Mengü'nün bir haftalığına zorunlu izne çıkarıldığı ileri sürülmüştü

05 Ocak 2017 16:13

CNN Türk Ana Haber sunucusu Nevşin Mengü, bir haftalığına zorunlu izne çıkarıldığına yönelik iddiaları yalanladı. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Mengü, "Kovulmadım, pazartesi yayındayım" dedi.

Nevşin Mengü'nün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarıldığı öne sürülmüştü. 

ETİKETLER

Nevşin MengüCNN Türk
","articleSection":"Medya","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-01-05T16:13:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/nevsin-mengu-kovulmadim,381250","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/nevsin-mengu-kovulmadim,381250"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24