Medya
Nevşin Mengü: Kovulmadım
Mengü'nün bir haftalığına zorunlu izne çıkarıldığı ileri sürülmüştü
CNN Türk Ana Haber sunucusu Nevşin Mengü, bir haftalığına zorunlu izne çıkarıldığına yönelik iddiaları yalanladı. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Mengü, "Kovulmadım, pazartesi yayındayım" dedi.
Nevşin Mengü'nün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarıldığı öne sürülmüştü.
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