Nevşin Mengü, fatura anketi yaptı: "Ben faturamı öderim" diyenler arasında Kılıçdaroğlu'nun tavrını doğru bulanlar da var

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan zamları alana kadar elektrik faturamı ödemiyorum" çıkışı sonrası Twitter'daki takipçilerine "Siz de bu eyleme katılır mısınız, 'ben de ödemiyorum' der misiniz" diye sordu.

2,3 milyon takipçisi olan Mengü'nün anketine 294 bin 440 kişi katılırken, yüzde 77,6'lık kesim "Hayır katılmam" dedi, kalan yüzde 22,4'lük kesim ise katılacağını söyledi.

Anket sonuçlandıktan sonra konuyla ilgili yorum yapan Mengü, şunları kaydetti:

"Anket sonuçlandı. Soru, insanların Kılıçdaroğlu'nun eylemine destek verip vermemesi değil, bu tür bir eyleme fatura ödemeyerek katılıp katılmayacakları. Çoğunluk 'ben faturamı öderim' demiş, ancak 'faturamı öderim' diyenler arasında Kılıçdaroğlu'nun tavrını doğru bulanlar da var.

Kılıçdaroğlu'nun da 'faturaları ödemeyin' diye bir çağrısı olmadı. Kılıçdaroğlu'na 'faturamı ödemiyorum' diyerek destek olanlardan biri de Canan Kaftancıoğlu oldu."

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