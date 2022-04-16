Nevşin Mengü’den tepki çeken o sözlerine açıklama: Elbette Pakistanlılar komiklik olsun diye kalça çekiyor falan demedim

Fox TV'deki “Orta Sayfa” programına katılan gazeteci Nevşin Mengü'nün, Pakistanlı tacizci hakkında söylediği, "O kadar yanlış bir şey yaptığının farkında değil ki adam. Bir kız görmüş, kızın kalçasına odaklanıyor falan. Espri yapıyor kendince" sözleri tepki çekti. Mengü sözlerini eleştiren bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtta, “Elbette Pakistanlılar komiklik olsun diye kalça çekiyor falan demedim” dedi.

Mengü, yayında “Ülkemize gelen Pakistanlılar TikTok’ta Türk kadınların videolarını çekiyorlar, paylaşıyorlar. Şimdi çok ilginç. O kadar yanlış bir şey yaptığının farkında değil ki adam. Bir kız görmüş, kızın kalçasına odaklanıyor falan. Espri yapıyor kendince. Sonra kendi suratına döndürüyor. Yani taciz olduğunun farkında değil” ifadelerini kullandı.

Mengü'ye eleştiri: Şok içinde dinliyorum

Sosyal medya kullanıcısı Avukat Tuğba Abacı, Mengü'nün sözlerine ilişkin olarak, "Nevşin Mengü'nün kadınların kalçasının çekilip TikTok'a koyulmasını komiklik yapmak olarak açıklamaya çalışmasını şok içinde dinliyorum” dedi.

Mengü: Söyleneni anlama yetisi olmadığından değil, başka bir amaçla yapıyor

Mengü bu paylaşıma karşılık, “Elbette Pakistanlılar komiklik olsun diye kalça çekiyor falan demedim. Bence Tuğba Hanım söyleneni anlama yetisi olmadığından değil, başka bir amaçla yapıyor. İnsanları hedef haline getirmek, bir tür toplumsal infiali körüklemek istiyorlar” diye yazdı.

Mengü’nün kendisine ilişkin sözlerine sosyal medya kullanıcısı Avukat Abacı’dan yanıt geldi. Abacı, “Maalesef sizin gibi bir gazeteciden böyle bir hakaretvari konuşma duymak üzücü! Anlama yetime etmiş olduğunuz hakareti aynen anlama ve anlatma yetinize iade ederim. Kullanmış olduğunuz ifadeden çıkan sonuç bu şahısların kendi yaptıklarını komiklik olarak bulması değil miydi? Tutumunuzu doğru bulmuyorum. Zaten bu ülkede ne söylense infial yaratıyor kategorisine sokulmaya çalışılıyor. Bari bir gazeteci olarak, özgür konuşma ve düşünmeyi desteklediğini söyleyen biri olarak bu konuşmayı siz yapmayın. Çünkü bu halde söylediğiniz her şey ile ters düşersiniz Nevşin Hanım” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ’dan Nevşin Mengü’ye: Yarın tecavüz girişimine karşı Türk kadınlarına ne önerirsiniz?

Öte yandan Mengü’yü eleştiren bir diğer isim de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Özdağ, "Mengü tacizci Paki’yi hoşgörüyor. Zafer Partisine ırkçı diyor. Yarın tecavüz girişimine karşı Türk kadınlarına ne önerirsiniz? Tecavüzcülerine aşık olmalarını mı? Zafer Partisi Kadınların kimseden korkmadan yaşayacakları bir Türkiye için mücadele ediyor. Korkma! Zafer Partisi geliyor” diye yazdı.