Nevşin Mengü'den iktidarı eleştiren Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan hakkında hukuki süreç başlatılmasına tepki: Böyle ülkede bilim gelişir mi?

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi. Üniversite yönetimi Erdoğan hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu. Gazeteci Nevşin Mengü, kişisel Twitter hesabından duruma tepki göstererek, “Böyle ülkede bilim gelişir mi?” diye sordu.

Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasına dair eleştirilerde bulundu. Mehmet Murat Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan'la ilgili izlediği politikaları örnek verip "Politikalar değişebilir tabii ki ama ‘kiralık fikirliler’ artık Sisi'ye ‘darbeci’ değil, ‘güçlü, saygın lider’, S.A. Kralı'na ‘katil’ değil ‘dost’ deme; ölümüne savunduklarını, ölümüne yalanlama modundalar! Bu pişkin sefillerin memlekete de hizmet ettiklerine de hayrı olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerinin ardından iktidara yakın medya tarafından hedef gösterilen Erdoğan'a karşı üniversite yönetimi harekete geçti. Türk-Alman Üniversitesi'nden Erdoğan'ın paylaşımı üzerine yapılan açıklamada, "Fikir hürriyeti başkasına, özellikle de hükümete ve onun mensuplarına hakaret etme yetkisi vermez. Fikir hürriyetini bu kapsamda değerlendirdiği anlaşılan şahsa karşı gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Gazeteci Nevşin Mengü de kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Suriyeliler meselesi üzerine en yoğun çalışan bilim insanlarından Murat Erdoğan Hoca bir tweet’inde trolleri eleştirdi diye, çalıştığı Türk-Alman üniversitesi hakkında soruşturma başlattı. Böyle ülkede bilim gelişir mi?” diye sitem etti.